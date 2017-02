Wie heeft er nu gelijk? Veel ophef over weggestuurde voetballertjes bij Bladella

EINDHOVEN - Al dagen wordt het nieuws in Nederland beheerst door de situatie die is ontstaan bij voetbalvereniging Bladella uit Bladel. In het kort: een deel van de contributie van jeugdleden wordt opgehoest door de leden zelf. Hen wordt gevraagd 25 loten te verkopen voor een euro. Zo is de contributie lager en doen de leden wat voor hun cluppie.

Vier jeugdleden kregen dit niet voor elkaar. De reden daarvan is niet helemaal duidelijk, maar de club besloot met het regelboekje in haar hand dat de bewuste voetballertjes dan maar thuis moesten blijven. De term 'royeren' zorgde voor een stortvloed aan kritiek. "Het moest toch niet kunnen." Zelfs de KNVB, normaal niet de snelste met een reactie, trok fel van leer.



Tegengeluid

Maar de opinie verschuift langzaam. Media haasten zich om ook een tegengeluid te laten horen. Regels zijn immers regels en het bestuur handhaaft die. Handig of niet, het is wel uit te leggen. Ook Jac van der Aa van de voetbalvereniging staat ieder medium uitvoerig te woord. Een unicum in deze tijd. Hij neemt ieder telefoontje aan en staat mensen te woord. Meestal als er ophef ontstaat, gaan de deuren op slot en volgt er soms een schriftelijke en eenzijdige verklaring.





Het Eindhovens Dagblad plaatste vrijdag een column van Frank Willems. Hij is Bladelnaar en maakt zich boos over de manier waarop het bestuur aan is gevallen. Ook volgde van die krant al eerder een beschouwing over hoe Bladel vanuit het niets het centrum van Nederland werd. Sjoerd Moussou brak eveneens een lans voor het bestuur van de voetbalclub. Daarnaast werd de discussie belicht op hun eigen website.Door het harde geschreeuw van tegenstanders zou je bijna over het hoofd zien wat het bestuur nu precies te zeggen heeft. Begrijpelijk is in eerste instantie de verontwaardiging . Een kind royeren? Dat kan toch niet? Van der Aa zei woensdag al meteen dat de deur op een kier stond, maar leek wel te standvastig. Handig kwam het niet over. Zeker niet toen hij zei dat het om een voetbalvereniging ging en niet om een commercieel bedrijf. Daar zit hem de kern. Een verschil van opvatting. Betaal je immers vijftien euro te weinig bij je energieleverancier word je afgesloten. Bij een sportclub los je dat ander op.Toch, als je goed luistert, zegt het bestuur enkel uitvoer te geven aan een besluit van de ledenvergadering. De kosten voor de senioren werden te hoog en dus wilden ze het beter verdelen. Vandaar een flinke verhoging bij de jeugd en deze constructie. De deur voor de vier leden is nog niet definitief dicht en ze gaan er maandag over verder praten. Het bestuur zegt dat 'het zeer doet' en dat ze hoopt dat ze 'eruit komt'. Principes worden door beide partijen overigens niet overboord gegooid. Een battle die geen winnaars kent.Een belronde langs verschillende voorzitters van de voetbalclubs uit buurdorpen levert een vrij eenduidige reactie op. "Als je beleid maakt, dan zul je het uit moeten voeren. De kritiek die het bestuur van Bladella over zich heen heeft gekregen is buitenproportioneel. Vergeet vooral niet dat dankzij deze vrijwilligers, die dag en nacht bezig zijn voor de club, er mensen zijn die lekker een potje kunnen voetballen. Dat ze nu zelfs bedreigd worden is schandalig en onfatsoenlijk."Bij Bladella zelf is het vrijdag rustig. “Geen negativiteit”, zegt secretaris Van der Aa. “Uit heel het land komen steunbetuigingen. Verenigingen roemen onze standvastigheid en ik merk ook binnen de club dat we er sterker van worden.” Het standpunt van de club verandert dan ook niet. Onder (media)druk is dit besluit dus niet vloeibaar geworden. “Natuurlijk houden we ons beleid tegen het licht. Maar daar wat aan doen, dat kan pas volgend jaar. Misschien gebeurt dat. Het is in ieder geval logisch om daar over te praten.”De media krijgen er wel van langs. "Ze zetten in op emotie. Dat was eerst de emotie van de kinderen die niet mochten voetballen en daarna de emotie van de bedreigingen aan het adres van het bestuur. Dat is jammer en daarom is het belangrijk om bij je standpunt te blijven. We merken dat andere verenigingen dat erg waarderen."Mocht er wel een nieuw beleid komen, dan is het wellicht verstandig om te informeren bij buurclub Reusel Sport. Zij hebben een vast bedrag dat aan contributie betaald moet worden. Als dat is gedaan, krijg je een boekje met lootjes. Verkoop je die, dan is de opbrengst voor jezelf. Zo kun je korting genereren op je eigen contributie. Een klein verschil dat het initiatief bij de leden laat. Verkoop je ze, dan betaal je minder. Verkoop je ze niet, betaal je meer en maak je zelf kans op de combimagnetron of sapcentrifuge.