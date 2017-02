Dierenactivisten rouwen om dode varkens bij stalbrand Mill

MILL - Zeven dierenactivisten hebben vrijdagmiddag de dode varkens herdacht die omkwamen bij een stalbrand in Mill. In een varkenshouderij vlak buiten het dorp woedde woensdagavond een zeer grote brand, waarbij tweeduizend biggen en zeugen omkwamen. Zeven dierenactivisten legde bloemen neer voor de overleden dieren en namen een minuut stilte in acht.

Dierenactivist Petra Spoor probeert met dit soort herdenkingen aandacht te vragen voor de omgekomen varkens. Eerder waren er grote stalbranden in Oirschot en in het Gelderse Wijchen. "Zodra er een brand heeft gewoed, ruimen ze alles zo snel mogelijk op, zodat wij het zo snel mogelijk weer vergeten. Dat is de reden dat wij hier zijn, om aandacht te vragen voor dit probleem."



Spoor is dan ook boos op de politiek, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en op de Dierenbescherming. "Dit zouden de partijen moeten zijn die verandering moeten brengen, maar er verandert gewoon helemaal niets. Dat is erg teleurstellend."





Spoor organiseerde na de brand in de varkenshouderij ook een herdenking voor de varkens. "Deze acties leveren op zich niet zo veel op, maar wij kijken naar het grotere plaatje. We hopen dat mensen zich bewust worden van deze problematiek en in actie komen. Dan moet er toch ooit een kentering komen."