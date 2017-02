Gaat Pleun The Voice of Holland winnen? De Pleunkabouters weten het zeker!

NUENEN - Wint Pleun Bierbooms uit Nuenen vrijdagavond The Voice of Holland? Haar vriendinnen weten het zeker: 95 procent van de kijkers gaat op Pleun stemmen. Want hun vriendin heeft hét gewoon.

Drie vriendinnen van de zangeres uit Nuenen zijn vrijdag in de studio aanwezig om Pleun aan te moedigen. De Nuenense verwijst vaak naar haar fans als 'Pleunkabouters' en haar vriendinnen horen daar helemaal bij. "Pleun steekt boven de rest uit, ze verrast elke week én wordt steeds beter", vindt vriendin Lisa van Roosmale.



Alle Pleunkabouters gaan stemmen

Bang voor de concurrentie zijn de meiden niet. "Ze heeft veel Pleunkabouters die allemaal op haar stemmen", denkt Lisa. "Ze haalt 95 procent van de stemmen."



Naast Pleun staan Vinchenzo, Isabel en Thijs in de finale van The Voice of Holland. Pleun zingt in de finale - vrijdag om halfnegen op RTL4 - onder meer haar nieuwe single 'What hurts the most'.