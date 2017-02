Help, een onguur type loert door het keukenraam van de buren! Wat nu?

TILBURG - Je straat wordt geteisterd door een inbraakgolf, bij de overburen lopen verdachte mensen in en uit. Wat voor mogelijkheden zijn er als je de boel niet vertrouwt?

1-1-2

Bellen en kiezen voor ambulance, politie, brandweer. Mocht dat vroeger alleen als iemand in levensgevaar was, tegenwoordig kan dit ook bij verdachte situaties



LEES OOK: Heel Brabant klikt. Of niet?



Meld misdaad anoniem

Zonder je naam bekend te maken, bellen met 0800-7000 over moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Voor wie niet naar de politie durft. Kan ook via de site meldmisdaadanoniem.nl. Brabanders gaven vorig jaar 3201 tips, merendeels over drugs. Het meest van heel Nederland.



WhatsAppgroep

Eenvoudig zelf te starten, maar ook zijn er apps voor. Een site als wabp.nl biedt software en brengt groepen op wijkniveau in kaart. Bij een calamiteit stuur je elkaar een appje. Wabp.nl telt in Brabant 517 WhatsApp-groepen, vooral in Boxmeer, Eindhoven, Roosendaal, Meijerijstad. Maximaal 250 deelnemers. Doorgaans 40-plus meldingen per maand.



Telegramgroep

Download de app Telegram (vergelijkbaar met WhatsApp) en maak hier een nieuwe groep aan. Je kunt oneindig veel mensen uitnodigen via een link.



WaakSamen-app

Aanvulling op bestaande BuurtWhatsApp-groepen, nu al in Tilburg. Binnenkort ook in Oisterwijk, Gilze-Rijen en Goirle. Van een Waalwijks bedrijf. De app begeleidt via een paar stappen naar een melding. Ook geeft de app aan of het nodig is de politie te bellen. De meldingen komen rechtstreeks terecht bij de politie en de gemeente.





(Besloten) Facebookgroep

Via je eigen account een groep aanmaken, mensen selecteren die je wilt toevoegen. Kies een privacy-instelling.



Lokaal Alarm Systeem

Een bedrijf in Vught heeft een app ontwikkeld waarbij je een groep mensen via mail kunt uitnodigen. De app heeft voorkeuzetoetsen: welke situatie, welke locatie, welke groep. Bij de geadresseerden gaat een alarm. In Brabant zijn 800 groepen aangesloten (zo’n 3500 mensen).



www.nextdoor.nl

Log met je mailadres in. De site kan worden gebruikt voor buurtpreventie, maar ook voor praktische zaken als ‘sleutelbos gevonden’. Brabant heeft relatief de meeste aanmeldingen: veertig procent van de buurten is aangemeld (700 stuks, alleen al in Breda vier). Een buurt bestaat gemiddeld uit zo'n 1.200 huishoudens.



Buurtwacht

‘Mannen met hesjes’ lopen ’s avonds een ronde door de wijk. Uit onderzoek van Vasco Lub blijkt 32 procent van de Brabantse gemeenten een buurtwacht hebben, dat zijn 600 groepen. Met name in Eindhoven, Tilburg en Breda.



App Burgernet

Download de app. Je krijgt berichten over de plek waar je bent of over aangegeven voorkeursplekken: welke verdachten (of vermisten) wordt gezocht. Ook op Twitter. Delen via sociale media is makkelijk. In Brabant naar schatting tussen de 200.000 en 250.000.