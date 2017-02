Alleen voor lefgozers! Het nieuwe gerechtsgebouw in Breda vanaf honderd meter hoogte [filmpje]

BREDA - Krijg jij al hoogtevrees als je uit een diep bord moet eten? Of bezorgt de bovenste tree van een keukentrapje jou een zweetrug?

Dan is het onderstaande filmpje op de site van Via Breda niet voor jou geschikt.



De beelden zijn gemaakt vanaf een honderd meter hoge kraan. De kraan is in het spoorgebied in Breda bezig met de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. In het nieuwe gerechtsgebouw vinden in het voorjaar van 2018 de eerste zittingen plaats. En tot die tijd is het genieten blazen van het uitzicht.