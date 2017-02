Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

OSS - FC Oss en FC Den Bosch spelen vanavond in de Jupiler League de altijd beladen Brabantse derby. RKC ontmoet op eigen veld FC Dordrecht en Helmond Sport treft FC Emmen. Volg hieronder alles LIVE.

FC Oss - FC Den Bosch 0-0

Er was geen bovenliggende partij in het eerste half uur van deze altijd beladen Brabantse derby. Er waren kansen aan beide kanten, maar er ging er geen een in.



RKC Waalwijk - FC Dordrecht 0-0

Het eerste kwartier in Waalwijk was weinig opwindend. Beide ploegen begonnen zeer voorzichtig aan de ontmoeting.



Helmond Sport - FC Emmen 0-2

Issa Kallon schoot Emmen na zes minuten op voorsprong. Het was een schitterende goal. Van afstand schoot de aanvaller de bal achter doelman Ferhat Kaya. Cas Peters bracht na 28 minuten spelen de 0-2 op het scorebord. Daarmee dreigde de vierde nederlaag op rij voor de Helmonders.