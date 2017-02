Wordt ze The Voice of niet? Hoe 'onze' Pleun het doet in de finale

NUENEN - Wordt ze The Voice of Holland 2017, of niet? We komen er vanavond achter of Pleun Bierbooms uit Nuenen er vandoor gaat met de titel. De finale van de populaire talentenjacht is in volle gang. De 18-jarige zangeres neemt het op tegen Vinchenzo en Isabel.

De show begon met vier finalisten. Inmiddels is de eerste kandidaat afgevallen. Thijs kreeg niet genoeg stemmen. Pleun is dus wel door en neemt het nu nog op tegen twee anderen.



Armin van Buuren trapte de show af met het nummer Heading Up High. De vier kandidaten zongen met de dj mee. Daarna mocht Pleun als eerste optreden. Ze deed dit met Writing's On The Wall. Dit nummer zong ze ook tijdens de eerste liveshow en toen haalde ze de hoogste score "Wat een opening", aldus Ali B, een van de coaches. Haar eigen coach Walyon was ook erg positief. "We hebben een mooi reisje met z'n tweeën achter de rug. Ik vind je zo'n ongelofelijke winnaar. We gaan eindeloos terugspoelen om jouw mooie stem te blijven horen", zei hij met een knipoog, doelend op haar eerste baantje in de spoelkeuken bij een restaurant.De finalekandidaten staan vrijdagavond niet alleen op het podium, maar ook met hun eigen coaches en internationale sterren. Pleun en Isabel zongen samen met de Deense band Lukas Graham. Ze deden hun hit Seven Years.Met coach Walyon betrad Pleun het podium met het nummer From this Moment On van Shania Twain.De zangeres is als sinds haar auditie een van de favorieten. Ze zong het nummer Million Years Ago van Adele. Dat vonden mensen haar op het lijf geschreven. “Ik word wel de Nederlandse Adele genoemd of een look-a-like. Ik vind dat alleen maar een compliment, want het is echt een topvrouw”, zei ze eerder tegen Omroep Brabant. Meedoen aan de The Voice was altijd al een droom voor Pleun. Al sinds het eerste seizoen wilde ze een keer op het podium staan. Ze wordt tijdens haar Voice-avontuur bijgestaan door coach Waylon.Er is wat verwarring over waar de zangeres nu vandaan komt. Ze werd in Lieshout geboren, maar woont sinds kort in Nuenen. De 18-jarige was daar al vaak te vinden. Ze ging er naar school en sportte er. Ook heeft ze er haar zanglessen.