Mis niks van het carnavalsfeest met Omroep Brabant!

EINDHOVEN - Bij Omroep Brabant begrijpen we dat jij niks wilt missen van de carnaval. Daarom brengen we van vrijdagmiddag 24 februari tot en met woensdag 1 maart 24 uur per dag carnaval op internet, TV en radio. Daarnaast reizen onze verslaggevers heel Brabant door om verslag te doen van de leukste feesten en grappigste carnavalsvierders. Natuurlijk zijn ook de grote optochten LIVE te zien op televisie en internet. Maar dat is niet alles.

3 Uurkes Vurraf

De aftrap van het Brabantse carnaval is traditiegetrouw met '3 Uurkes Vurraf' in hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Drie uur lang kun je genieten van de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek van 2017.



Dit jaar zijn er optredens van onder andere Vader Abraham, Snollebollekes, Feestteam, Lamme Frans, Deurzakkers, Lawineboys, Gebroeders Ko, René Schuurmans, Niek en Danny, Chef Soldaat en natuurlijk de winnaar van Kies je Kraker. Voor iedereen die er niet bij kan zijn, maar niks wil missen: je kunt live alles volgen via internet, televisie en radio.



2 Uurkes Vurgloeie

Duurt het allemaal te lang? Dan kan je voor '3 Uurkes Vurraf' al in de stemming komen met '2 Uurkes Vurgloeie'. We laten op radio en tv alvast de sfeer zien bij de carnavalsvierders, interviewen toffe gasten en er komen alvast wat liedjes uit Kies je Kraker, de carnavalsliedjeswedstrijd van Omroep Brabant voorbij. Een goede voorbereiding op het mooie feestje waar we al zo lang naar uitkijken!



Carnavalsoptochten

Er is natuurlijk ook weer veel aandacht voor de carnavalsoptochten op televisie en internet. Op zaterdagmiddag zie je vanaf 13.45 uur de optocht in Eindhoven, vanaf 16.30 uur die van Roosendaal en vanaf 19.30 uur zie je de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten. Op zondag mis je vanaf 13.45 uur niks van de optocht in Tilburg. Maandag kan je vanaf 13.45 uur de optocht in Den Bosch zien en vanaf 20.45 uur de Kempenoptocht in Hapert. Dinsdag is vanaf 14.00 uur de optocht in Hoeven te volgen en vanaf 16.30 uur die van Bergen op Zoom. Heb je een optocht gemist of wil je het nog een keer terugkijken? Dat kan via omroepbrabant/carnaval.



Fijnfisjenie Café

Vanuit het Fijnfisjenie Café in de kantine van Omroep Brabant in Son kan je mee feesten met feestend Brabant. Maar er is meer te zien: diverse optredens, verschillende gasten, verslaggevers die op pad gaan in de provincie, optochten, de leukste clips uit 3 Uurkes Vurraf en meer. Wil je niks missen van de carnaval? Kijk dan van zaterdag tot en met dinsdag iedere dag vanaf 13.00 uur LIVE naar het Fijnfisjenie Café op televisie.



Dweilradio

Ook op de radio is het 24 uur per dag carnaval. Vanaf vrijdagmiddag 24 februari 13.00 uur kun je '2 Uurkes Vurgloeie'. Vanaf 15.00 uur zijn we LIVE bij de uitzending van '3 Uurkes Vurraf'. Alle dagen daarna kan je van 09.00 uur tot 18.00 uur LIVE dweilradio luisteren. Dit doen we op verschillende plekken. Zaterdag vanuit Roosendaal (naast de Sint-Jan op de Markt), zondag vanuit Tilburg (Café Karel), maandag vanuit Den Bosch (Parade) en dinsdag vanuit Bergen op Zoom (naast de Peperbus op de Markt).



Vanaf vrijdag t/m maandag kun je elke nacht tussen 00.00 en 03.00 uur live luisteren naar 'Brabanste Nachten Zijn Lang'. Speciaal voor alle nachtbrakers en feestvierders die nog niet naar bed willen. Luisteraars kunnen naar de studio bellen voor verzoekjes en vertellen hoe zij hun carnaval beleven.



#fijnfisjenie

Op Omroep Brabant kun je alles volgen wat betreft de carnaval, maar wij zijn ook nieuwsgierig naar wat jullie doen. Onder de hashtag fijnfisjenie kun je jouw update met ons delen! Samen gaan we er een mooi feesje van maken!