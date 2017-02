Geen winnaar bij derby tussen FC Oss en FC Den Bosch

OSS - De streekderby tussen FC Oss en FC Den Bosch is vrijdagavond geëindigd in 1-1. Beide ploegen hadden kansen op de overwinning, maar het bleef gelijk.

De beladen derby werd gespeeld zonder supporters van FC Den Bosch. De ongeregeldheden van de afgelopen jaren zorgden voor een streng deurbeleid. Mensen die op de bonnefooi een kaartje wilden kopen en niet konden aantonen uit Oss te komen, werd resoluut de deur gewezen.



Beide ploegen begonnen lekker aanvallend. Dat leverde al snel een mooie kans op voor Den Bosch. Bilate schoot de bal goed in de hoek, maar keeper Jordy Deckers redde fraai. Vervolgens kreeg de watervlugge Justin Mathieu twee kansen voor Oss, maar hij wist zijn goede start niet te belonen met een treffer.Oss werd steeds sterker en na een halfuur spelen drukte Fatih Kamaçi dat uit in de stand. Hij kopte een goede voorzet van de geboren Ossenaar Cihat Çelik keihard langs keeper Kees Heemskerk: 1-0. Daarna was het Oss dat de boventoon voerde, tot de veertigste minuut. Toen verzond Jordy van der Winden een diepe bal die door Mario Bilate fraai werd afgewerkt: 1-1.De tweede helft begon minder sprankelend dan de eerste. Het duurde een kwartier tot de eerste grote kans. Die was voor Bilate van Den Bosch, maar zijn schot miste kracht waardoor Deckers kon redden. Den Bosch was de tweede helft sterker.Kort voor tijd had Fernandes nog een mooie kans op 1-2. Maar de sterk keepende Deckers wist weer te redden. Ook Bilate had nog de kans om te scoren, maar hij maakte geen tweede treffer. Zo bleef het bij 1-1, een rechtvaardige uitslag.