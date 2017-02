Bredase wethouder op bezoek bij boze taxichauffeurs (en wij zijn er bij)

BREDA - Wethouder Boaz Adank van Breda praat vrijdagavond met de taxichauffeurs van zijn stad. De chauffeurs, die vorig weekend nog staakten, willen dat de gemeente hen helpt bij de strijd tegen illegale snorders en vrezen voor broodroof tijdens carnaval. Onze verslaggever Ronald Sträter rijdt mee.

Het rommelt al een tijdje in de Bredase taxiwereld. Vooral de snorders, de illegale taxirijders, zijn de officiële bedrijven een doorn in het oog. Zij plegen broodroof en bezorgen de branche, zo vinden de legale taxichauffeurs, een slechte naam.Maar ook de naderende carnaval baart de Bredase taxichauffeurs zorgen. Breda heeft namelijk 52 aanvragen in behandeling van taxibedrijven van buiten de regio voor het zogenaamde carnavalsvignet. Het zijn met name taxichauffeurs uit de Randstad die tijdens de vier dagen leut een graantje mee willen pikken. De Bredanaars verwachten dat hierdoor chaos en zelfs opstootjes Vorig weekend barstte de bom en gooiden de chauffeurs twee nachten achtereen het belangrijke kruispunt op de Haven dicht. De stappers konden niet naar huis, want er werd gestaakt.Op dinsdag was er een gesprek met Boaz Adank, wethouder economische zaken van Breda, die een deel van de ongerustheid wegnam . Maar slechts bij een deel van de taxichauffeurs, een harde kern blijft boos. De laatste groep sloot nieuwe acties dan ook niet uit.Vrijdagavond kan er wellicht een oplossing of in ieder geval wederzijds begrip komen. Wethouder Adank legt dan een werkbezoek af bij de taxichauffeurs in de Bredase binnenstad.Ook komt er op initiatief van de taxichauffeurs tijdens carnaval twee gastheren bij de taxistandplaats in Breda, om de situatie te reguleren.