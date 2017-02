Carnaval staat voor de deur, maar Willem II'er Lachman weet van niets

TILBURG - Darryl Lachman is bezig aan zijn eerste seizoen bij Willem II. Maar erg geïntegreerd lijkt hij nog niet in Tilburg. Carnaval nadert, maar dat gaat totaal aan hem voorbij. "Is dat zo? Ik heb het allemaal niet gevolgd."

De verdediger, die door Willem II wordt gehuurd van Sheffield Wednesday, krijgt dit seizoen veel speelminuten in Tilburg. En als het aan de verdediger ligt, komt hij ook volgend seizoen voor Willem II uit.



Bij de NOS vertelt hij vrijdag: "Mocht Willem II in de eredivisie blijven, blijf ik. Dat weten we nu al." Bij Sheffield Wednesday komt de verdediger niet meer in de plannen voor en mag hij vertrekken.



Voor Willem II staat zondag in de eredivisie een thuiswedstrijd tegen AZ op het programma. Dat duel begint om 12.30 uur.