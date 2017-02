Coach Waylon geeft Pleun rijbewijs cadeau

NUENEN - Voice-winnares Pleun Bierbooms gaat er vrijdagavond niet alleen met een platencontract vandoor. Ze krijgt ook nog eens haar rijbewijs cadeau van coach Waylon. Dat komt ook wel handig uit, want de kersverse winnares heeft ook een auto gewonnen.

De 18-jarige zangeres uit Nuenen won de finale van het populaire televisieprogramma. Na de bekendmaking kwamen Pleun en Waylon live in de uitzending van RTL Late Night. Toen Humberto Tan haar vroeg naar de auto, vertelde ze dat ze nog geen rijbewijs heeft. “Dan krijg je dat van mij”, reageerde haar coach.



Waylon is apetrots op zijn pupil. Hij hoopt dat ze contact houden. “Ik ga er vanuit dat we elkaar blijven spreken. Ik ben er altijd voor haar. Ze mag me altijd bellen voor advies.”