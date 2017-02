Talpa steekt stokje voor The Voice of Breda, café-eigenaar baalt

BREDA - Het was bedoeld als een leuk feestje met carnaval, maar Talpa kon het niet waarderen. Café-eigenaar Kristian Eenennaam wilde zijn eigen The Voice of Breda houden. De televisiezender wilde dit niet hebben. Hij moest daarom de posters naar beneden halen en de naam van het evenement veranderen.

De eigenaar van Krisje aan de Haven werd deze week gebeld door een woordvoerster van Talpa, de producent van The Voice of Holland. “Ik dacht dat ik in Bananasplit zat of een ander grapprogramma. Maar het bleek heel serieus te zijn. Ik werd echt op m’n vingers getikt”, aldus Eenennaam.



'Alles aanpassen'

De posters met het echte logo van The Voice erop moesten deze vrijdag weg zijn in en rondom het Bredase café. Anders zouden er sancties volgen. “Eerst dacht ik dat het alleen om het logo ging, maar dat bleek niet genoeg”, aldus de eigenaar. Ook de naam van het evenement mocht dus niet.



De eigenaar heeft daarom een nieuwe poster gemaakt. Het heet nu ‘De Stem van Breda’ en op de plaats van het logo prijkt een middelvinger. “In de richting van Talpa, dat durf ik hardop te zeggen. Ik hoop dat ze er de lol van inzien.”



“Ik heb 120 euro aan de eerste posters en het ontwerp uitgegeven. Dat verdien ik met carnaval wel terug. Waar het mij vooral om gaat is de toon en de manier waarop het ging. Bel me gewoon even op en vraag of ik het aanpas. Nu gingen ze herrie schoppen. Ja, dan krijg je herrie terug.”Talpa heeft bij BredaVandaag op het incident gereageerd. “Cafe Krisje maakt onrechtmatig gebruik van het logo, de schrijfwijze en verwijzingen naar de onderdelen van The Voice, dat hebben we bij hem aangegeven en met hem besproken”, aldus een woordvoerder tegenover de nieuwssite