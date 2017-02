Scheur bij winkel in Waalwijk ontdekt, pand afgezet

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk heeft vrijdagnacht een winkel afgezet met hekken. Bij het pand aan de Stationsstraat in Waalwijk is een scheur ontdekt.

Volgens een getuige is de scheur na middernacht ontdekt door voorbijgangers. Zij hebben de politie gebeld, die vervolgens weer een medewerker van de gemeente liet komen.



Oorzaak onbekend

De medewerker van de gemeente besloot het gebouw af te zetten. Het is niet duidelijk hoe de scheur is ontstaan. Er zouden werkzaamheden aan het gebouw plaatsvinden.