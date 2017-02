Man zwaargewond na botsing tegen boom in Nuenen

NUENEN - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt in Nuenen. Hij botste met zijn auto tegen een boom op de kruising van de Collse Hoefdijk met de A270.

De man zat na de botsing bekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. De man was aanspreekbaar, maar had erg veel pijn. Daarop is hij met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Traumaheli

Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk toch niet te komen. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.



In verband met de botsing was de Collse Hoefdijk richting het centrum van Nuenen een uur afgesloten.