A27 afgesloten bij Nieuwendijk na ongeluk

NIEUWENDIJK - De A27 tussen Breda en Gorinchem is zaterdagochtend rond kwart voor zeven afgesloten na een ongeluk ter hoogte van Nieuwendijk.

Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Er zou sprake zijn van een beknelling.



Via Rotterdam

Automobilisten die richting Gorinchem moeten, wordt aangeraden via Rotterdam te gaan over de A59, de A16 en de A15.