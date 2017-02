'Dit moet ik echt even terugkijken', zege 'Voice of Holland' moet nog doordringen bij Pleun

HILVERSUM - Ze besefte het zich vlak na de liveshow nog niet goed. Pleun Bierbooms uit Nuenen won vrijdagavond 'The Voice of Holland', de populaire zangwedstrijd op RTL4. Tot blijdschap van haar coach Waylon. "De muziekindustrie heeft zo iemand als Pleun nodig."

Pleun ging de finale met een 'heel dubbel gevoel' in. Uiteraard wilde ze heel graag winnen, maar ze realiseerde zich ook heel goed dat hiermee aan einde kwam aan haar 'Voice of Holland'-avontuur. "Dat maakt het heel emotioneel. Ik ga iedereen heel erg missen. Ik heb wel een paar keer een traantje moeten laten. Aan de andere kant is er ook heel veel blijdschap omdat ik zoiets moois heb mogen doen en meemaken."



De finale beleefde ze als in een roes. "Ik moet dit echt zaterdag terugkijken", lachte ze na de live-show. Ze zat vrijdagavond nog vol adrenaline. "Het voelde allemaal zo onwerkelijk."Nu ze 'The Voice' won, krijgt haar zangcarriere een mooie start. Grote vraag is wat haar plannen zijn. "Ik leef met de dag", benadrukt de Nuenense. "Ik heb heel veel dingen in mijn hoofd, maar ik roep niets hardop. Ik wil gewoon hard werken, mijn eigen pad creëren en kijken hoe het gaat lopen. Ik hoop dat er mooie dingen aankomen."Ook Waylon straalde na de show, trots als hij is op zijn pupil. "Voor het eerst hier coach zijn en meteen winnen, dat is bijzonder." Hij noemt Pleun 'een duveltje uit een doosje'. "Wij waren van het begin af aan niet de meest logische combinatie. Heel veel mensen hadden verwacht dat ik met andere zangers en zangeressen zou doorgaan. Maar Pleun overtuigde gewoon."Hij benadrukt dat het nu, na 'The Voice' pas allemaal begint voor de Nuenense zangeres. "Maar die kans gaat ze met beide handen aanpakken."Volgens Waylon heeft de muziekindustrie Pleun nodig. "Ja, we hebben mensen nodig die puur zijn, die echt zijn. Die niet in belangen denken, die niet nadenken over een radiohit. Pleun is wat dit betreft een purist. Ik houd daarvan. Daar begint het mee."Volgens hem is Pleun zeker geen eendagsvlieg. "Ik ga er voor zorgen dat ze nog vaker te zien is. Daar kunnen jullie allemaal op rekenen."