Plaatselijk dichte mist, KNMI waarschuwt: 'Zicht amper 170 meter in zuidwesten'

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in Brabant. Het meteorologisch instituut heeft code geel afgekondigd.

"Het zicht varieert van plaats tot plaats, maar in het zuidwesten van Brabant is het zicht amper 170 meter", waarschuwt weerman Jordi Bloem van Weer.nl. "Richting Tilburg is het zicht wat beter, tegen de duizend meter. Daar heb je meer sterke nevel."



Ook de vliegtuigen op Eindhoven Airport hebben last van de mist. Verschillende vluchten zijn vertraagd Bloem verwacht dat de mist pas aan het begin van de zaterdagmiddag oplost. "Dan wordt het wat lichter en kan af en toe de zon doorbreken. Maar het is niet veel. Het blijft droog, er staat weinig wind en de temperatuur is aan de milde kant voor deze tijd van het jaar, met acht of negen graden."Zondag is het bewolkt met vooral in de ochtend een beetje lichte regen of motregen. Dan wordt ongeveer negen graden.