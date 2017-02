Wie is het baasje van dit hondje? (foto: politie)

EINDHOVEN - Van wie is dit schattige hondje? Dat vraagt de politie in Eindhoven zich af. De kleine viervoeter werd zaterdagmorgen gevonden in de Schootsestraat.

Daar liep het hondje tussen de auto's. Een buurtbewoner zag het dier eerder ook al lopen, maar kreeg haar niet gevangen.



Niet geregistreerd

De politie heeft het hondje meegenomen. Ze is wel gechipt, maar niet geregistreerd. "Daardoor weten we niet van wie ze is", aldus de politie.



Het hondje wordt zaterdagmiddag naar dierenopvangcentrum De Doornakker gebracht.