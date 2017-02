'Achterlijke idioten', vrachtwagenchauffeur woest over massaal negeren rode kruizen A27

HANK - Op de A27 tussen Hank en Nieuwendijk ontstond zaterdagochtend een hele gevaarlijke situatie. De weg werd urenlang afgesloten na een ongeluk. Maar de rode kruizen boven de weg werden massaal genegeerd, zag vrachtwagenchauffeur Edwin van den Ouweland.

"Ik ben bijna dertig jaar chauffeur. Maar zo zout als deze zaterdagochtend heb ik het nog nooit gegeten", verzucht Van den Ouweland. "Dit was echt absurd!"



Mafkees

Van den Ouweland draaide 's ochtends de A27 op richting Utrecht. "Daar was niks aan de hand. Maar bij de afslag Keizersveer begonnen de borden te knipperen naar '90'. Na die brug waren rode kruizen boven de snelweg te zien. Behalve bij de afslag Hank, daar reden drie auto's voor mij. Twee zijn er - net zoals ik - bij Hank afgegaan. Eén negeerde de rode kruizen en reed gewoon rechtdoor. Wat een mafkees!"



Eenmaal in Hank kon Van den Ouweland de snelweg zien: "Daar zag ik wel weer auto's rijden. Ik dacht dus dat de weg weer vrij was." De trucker probeerde weer in te voegen, maar de weg bleek nog lang niet vrij. "Dat betekent dus dat iedereen die me voorbij kwam, de rode kruizen had genegeerd. Dat maakt me zo boos! Waar zijn die mensen mee bezig? De weg is niet voor niets afgesloten. Je weet dus dat daar mensen werken en toch reed iedereen door! Stelletje achterlijke idioten."



Keren op de weg

In de file die na het ongeluk op de A27 was ontstaan, zag de vrachtwagenchauffeur nog iets raars gebeuren. "In de verte zag ik een taxi en een busje op de snelweg draaien. Die kwamen terugrijden. Zonder aanwijzingen van de politie of Rijkswaterstaat. Terwjl er nog auto's - weliswaar heel erg rustig - kwamen aanrijden om aan te sluiten in de file. Belachelijk!"



Daarop belde Van den Ouweland 112. "Met de boodschap dat het goed fout ging op de A27. Daar schrokken ze van en de woordvoerder beloofde maatregelen te treffen."



Van den Ouweland greep zelf ook nog in, toen hij zag dat een vrachtwagen hem in wilde halen, onder de rode kruizen door. "Toen heb ik besloten mijn vrachtwagen dwars over de snelweg te zetten. Achter mij stond nog een vrachtwagenchauffeur. Die volgde mijn voorbeeld. Zo hebben we die chauffeur ingebouwd."



Boetes verhogen

"Ze mogen van mij de boetes voor het negeren van rode kruizen boven de weg verhogen tot vijfhonderd of zeshonderd euro", vertelt de trucker boos. "Voor hetzelfde geld waren er door dit soort grappen in de file ook auto's op elkaar gebotst."





"Het gebeurt best vaak dat bij ongelukken rode kruizen boven de weg worden genegeerd", vertelt Suzanme Maas van Rijkswaterstaat."Dit 'afkruizen' doen we ver van tevoren, zodat mensen op tijd van die rijbaan af zijn. Dit moeten we steeds eerder doen, omdat mensen vaak doorrijden tot ze zien wat er aan de hand is. Mensen denken vaak dat ze een goed chauffeur zijn en dat ze nog ruimte genoeg hebben om op tijd aan de kant gaan. Maar vaak gebeurt dit toch te laat. We vragen mensen ons het werk te laten doen. Laat ons samen met de politie inschatten over hoeveel kilometer een afkruising nodig is."