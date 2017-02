Restaurant apetrots op Voice-winnares Pleun: 'Maar we zijn wel een goede afwasser kwijt'

NUENEN - Trots zijn ze bij restaurant De Lindehof in Nuenen. Trots op de prestatie van Pleun Bierbooms, die vrijdagavond ‘The Voice of Holland’ won. De winnares van de talentenshow werkte als afwasser bij het restaurant. "We zijn nu wel een goede afwasser kwijt."

De verrichtingen van Pleun werden door haar collega’s vrijdagavond op de voet gevolgd. Dat ze met de winst aan de haal ging, maakt iedereen in het restaurant trots. "Ze kwam bij ons binnen als klein meisje, maar Pleun heeft enorm veel stappen gemaakt. Ze heeft doorzettingsvermogen, wil de beste zijn in alles. Dat is Pleun", vertelt chef-kok Soenil.



'Kon haar altijd bellen'

Nu de weg open ligt voor een muziekcarrière, zal Pleun niet meer in de keuken van De Lindehof te vinden zijn. "Ze straalde altijd, ook in de keuken. Tot het moment dat ze bekender werd en verder kwam in het programma, heeft ze nog gewoon gewerkt. Ik kon haar altijd bellen."



Soenil denkt dat Pleun het ver kan schoppen als zangeres. "Ze is heel eigenwijs. Als je zegt dat ze rechtsaf moet, gaat ze linksaf. Maar zo moet je ook zijn als je iets wil bereiken. Ik heb haar ooit gezegd dat ze haar droom moest volgen. Dat is gelukt."