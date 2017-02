Molukse moskee in Waalwijk beklad met leuzen ‘Fuck Allah’ en ‘Fuck ISIS’

Ook een flat in de buurt van de moskee is beklad. (Foto: Willem-Jan Joachems)

WAALWIJK - De Molukse moskee in Waalwijk is beklad met leuzen. Op meerdere muren en ramen staan de kreten ‘Fuck Allah’ en ‘Fuck ISIS’.

Bezoekers van de moskee spreken van ‘een laffe daad’. “We hebben niets met ISIS te maken en daar willen we ook niets mee te maken krijgen.” Ze willen graag in contact komen met de daders om in gesprek te gaan.





Vrijdagnacht zijn de leuzen op de muur gezet. Ook een flat in de buurt van de moskee is beklad. De politie is zaterdagmorgen komen kijken en heeft foto’s gemaakt. De aangifte volgt maandag.Zaterdagmiddag worden de muren schoongemaakt.