Vegan streaker uit Vught krijgt weer klappen bij actie in Mexico

LEÓN - Peter Janssen, beter bekend als de vegan streaker uit Vught verblijft momenteel in Mexico. Ook hier strijdt hij tegen stierengevechten. Onlangs kwam hij in actie tijdens een gevecht in León en liep flinke klappen op van de woedende menigte.

De vegan streaker woont sinds een tijdje in Mexico en voerde daar op 22 januari voor het eerst actie. Tijdens het stierengevecht in de hoofdstad in Mexico verliep zijn protest vrij rustig en ook op 3 februari in Querétaro ging het er redelijk vreedzaam aan toe.



'Ik ben niet bang'

Hoe anders was het een dag later in León. Nadat Janssen vanaf de tribune de arena insprong, kwam de organisatie snel ter plaatse. De vegan streaker werd snel afgevoerd en kreeg daarbij flinke klappen én een nekklem. "In de catacombe werden er nog wat klappen uitgedeeld", blikt Janssen terug. "Toen de politie kwam was dat snel over."





In het verleden maakte de actievoerder vaker mee dat omstanders zich agressief gedroegen. In 2016 belandde hij in Lissabon nog in het ziekenhuis en ook in Spanje kreeg de vegan streaker het al eens zwaar te verduren. Bang is hij echter nooit. "Natuurlijk heb ik ook het liefst dat het rustig verloopt", vertelt hij. "Maar mijn angst valt in het niets bij wat die stieren door moeten maken."Dat hij blikjes en flesjes naar zijn hoofd krijgt gegooid, is Janssen inmiddels wel gewend. De klappen die hij soms krijgt, wennen nooit. "Ik bereid me er tegenwoordig wel op voor en draag een rugbyhelm. Voor mijn eigen veiligheid."Stoppen met protesteren? Daar denkt hij niet aan. "Ik ben al bezig met volgende acties."