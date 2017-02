Nog een week tot carnaval, maar is Mastepinnelaand is de optocht al geweest

WOUWSE PLANTAGE - De lucht was blauw en het regende confetti. Een paar duizend bezoekers genoten zaterdagmiddag van de allereerste carnavalsoptocht van Brabant: in Wouwse Plantage, dat nu voor eventjes Mastepinnelaand heet.

Een carnavalsoptocht? Nu al, een week vantevoren? Het is een traditie die al zeker terug gaat tot begin jaren zeventig.



Concurrentie van Roosendaal

Volgens de verhalen in het dorp ging iedereen altijd op zaterdag naar de grote optocht van Roosendaal, en waren er dus amper deelnemers. Daarom dachten ze in Mastepinnelaand: we doen het gewoon een week eerder. Met succes!





Dat levert ieder jaar een mooi schouwspel op met enthousiaste inwoners die als enkeling of groep meelopen en natuurlijk grote wagens uit het dorp zelf en van buiten.Opvallend ieder jaar: het grote aantal deelnemers uit de hele streek. Dinteloord, Kruisland, Ossendrecht, Moerstraten, Putte en ook Roosendaal. Wagenbouwers die hun creatie alvast willen laten zien en laten rijden, om te merken of alles werkt.Voor een klein dorp als Wouwse Plantage, een naar verhouding forse optocht. Deze keer ruim dertig nummers.Zoals altijd: actuele acts in de stoet. Over olieprijzen bijvoorbeeld en de crisis. En veel acts waarin ingespeeld werd op het motto: 't ouw niet op. Maar veel deelnemers lopen ook om een andere reden mee: omdat je een keer meegelopen moet hebben, voor de leut.