Mathieu van der Poel blijft na WK onverslaanbaar, zesde zege op rij

LEUVEN - Mathieu van der Poel laat zich sinds het WK van zijn beste kant zien. De Nederlands kampioen won zaterdagmiddag voor de zesde keer op rij een veldrit, dit keer was hij de snelste in de Soudal Classic.

Bij de veldrit in het Belgische Leuven werd grote concurrent Wout van Aert al snel op achterstand gereden. Van der Poel liet de wereldkampioen achter, maar leek zelf ook genoegen te moeten nemen met een vierde plaats. Door een lekke band reed hij op achterstand bij de Belgen Laurens Sweeck, Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout. Het drietal hield de benen stil, waardoor Van der Poel de aansluiting wist te vinden.



Met de Belgen reed Van der Poel vervolgens naar de finish. Sweeck ging als eerste aan, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Van der Poel won de eindsprint, voor Pauwels.Van Aert werd tiende in Leuven. De Belg is de grote rivaal van Van der Poel en de huidige wereldkampioen. Sinds zijn zege in het Luxemburgse Belvaux werd hij iedere keer verslagen door Van der Poel, die op het WK tweede werd. De Brabantse veldrijder stond sinds 29 januari zes keer aan de start, zes keer kroonde hij zichzelf ook tot winnaar. In totaal staat de teller inmiddels op 22 overwinningen dit seizoen.Zondag staat de laatste veldrit van dit seizoen op het programma, dan strijden de veldrijders om de winst tijdens de Sluitingsprijs in het Belgische Oostmalle.