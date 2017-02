Malgorzata Jozwiak en peuter Nikola vermist, vrouw vertrokken zonder antidepressiva

HELMOND - De politie wil graag weten waar Malgorzata Jozwiak (27) en haar kindje Nikola zijn. Haar man meldde zaterdag op het politiebureau in Helmond dat ze plotseling met hun kindje is verdwenen.

De vrouw gebruikt antidepressiva, maar ze heeft de medicijnen niet meegenomen. Ze is ook niet telefonisch bereikbaar.



Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een gevaarlijke situatie. Toch wordt naar het tweetal gezocht om te kijken of het goed met ze gaat.



Signalement

Malgorzata is 27 jaar oud, 1,65 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft lang zwart haar tot aan de schouders. De vrouw draagt een zwarte halflange jas met capuchon en een blauwe spijkerbroek.



Nikola is achttien maanden oud. Ze heeft donkerbruin haar. De peuter draagt een paarse jas met roze stippen, paarse schoenen en heeft een paarse speen met roze koord.



Ook de rode kinderwagen is verdwenen.