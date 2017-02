Sfeer slaat om bij Bladella na wegsturen voetballertjes: 'We hebben veel steunbetuigingen gekregen'

BLADEL - Toen bekend werd dat vier jeugdspelers van voetbalclub Bladella geroyeerd werden, kreeg het bestuur bakken vol kritiek over zich heen. De bestuursleden kregen zelfs doodsbedreigingen. Maar inmiddels is de sfeer in Bladel omgeslagen. De club krijgt veel steunbetuigingen. "Die komen uit het hele land. Ook van voetbalverenigingen die ik helemaal niet ken."

Jeugdleden van Bladella worden gevraagd 25 loten te verkopen voor één euro per stuk. Vier jeugdleden kregen dit niet voor elkaar, waarop het bestuur de voetballers besloot te royeren.



De term 'royeren' zorgde voor een stortvloed aan kritiek, maar de opinie verschuift langzaam. "De eerste dagen regende het kritiek en kregen we zelfs doodsbedreigingen. Nu krijgen we ineens steunbetuigingen. Het lijkt wel of de mensen pas later zijn gaan nadenken", zegt secretaris Jac van der Aa.



'Ik vind het wel ver gaan'

De reacties op het veld zijn zaterdagochtend wisselend. Ouders van de voetballers van VOAB uit Goirle vinden de beslissing van het bestuur van Bladella te ver gaan. "Ik vind het erg dat die kindertjes weg zijn gestuurd", zegt een moeder.



Een andere ouder reageert: "Dit kun je niet maken. Dit doe je niet in het bedrijfsleven en ook niet in de voetballerij. En zeker niet tegenover van voetballertjes van 10, 11 jaar."



'Houd je aan de regels'

Ouders en vrijwilligers van Bladella steunen het bestuur. "Het klinkt heel erg, maar je moet je verder in deze zaak verdiepen", zegt een man die kijkt naar de verrichtingen van zijn kleinzoon.



"Iedereen weet dat je vrijwilligerswerk moet doen voor de club. Dat is gewoon zo afgesproken. De moeder van één van die geroyeerde spelers zei dat je een jongen van 10 jaar niets kunt verplichten. Maar ik heb in het onderwijs gewerkt en ik weet dat het tegendeel waar is."