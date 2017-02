Zieke Jermaine de Wind start behandeling in Houston: 'Heel zwaar, maar tóch genieten'

HOUSTON - Een week geleden stapten Jermaine de Wind uit Tilburg met zijn vriendin Lisette van Dijk en zijn zoontje op het vliegtuig naar Houston. De Tilburger ondergaat in Amerika een behandeling tegen acht hersentumoren. Het gezin heeft inmiddels een huis gevonden en de behandelingen zijn gestart. Maar het einde is nog lang niet in zicht.

De fitnessinstructeur uit Tilburg kreeg net voor de kerstdagen te horen dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft. Een behandeling in Nederland is niet mogelijk. Vriendin Lisette ontdekte dat er in Amerika wél een behandeling is en startte een crowdfundingactie om de benodigde 250.000 euro bij elkaar te krijgen. Toen 150.000 euro op de teller stond, vertrok het gezinnetje naar Houston en kon de behandeling beginnen.



Slapen met een buiktasje

Inmiddels zijn Jermaine en Lisette een week in Amerika. Maandag kreeg de Tilburger een MRI-scan. Hieruit bleek dat zeven plekjes stabiel zijn en deels littekenweefsel van een eerdere behandeling bevatten. Eén plekje is iets groter geworden, maar zit gelukkig niet in de hersenstam.



"Elke dag wordt er bloed en urine afgenomen", vertelt Lisette vanuit Houston. "De behandelingen in Nederland hebben namelijk misschien ook de nieren van Jermaine aangetast."



Sinds woensdag heeft Jermaine een buiktasje (port-a-cath) met daarin een vloeibaar medicijn. Hier krijgt hij elke vier uur een shot van via de port-a-cath. "Hij mag dit nooit loskoppelen en moet er zelfs mee slapen. Dat is erg wennen", zegt zijn vriendin. "Ik vervang elke week de naald en dagelijks vervang ik het infuus." Volgende week krijgt Jermaine ook nog drie verschillende pillen.



Over een maand weer thuis

Of deze behandelingen effect hebben? Dat moet over een maand duidelijk zijn. Dan volgt weer een MRI-scan en wordt bekend of de behandeling aanslaat. Zo niet, dan stopt het traject. "Als het wél aanslaat, krijgt Jermaine nog acht maanden medicijnen en een infuus", vertelt Lisette. Na deze scan komt het gezin weer naar Nederland en wordt de behandeling hier voortgezet.



Hoe moeilijk en spannend deze tijd ook is, het gezin probeert ook van elkaar te genieten. Lisette: "We hebben een goedkoop huisje met een veranda en een tuin én een auto. Daarmee kunnen we de omgeving wat verkennen." Met Jermaine gaat het naar omstandigheden goed. "Hij heeft weinig bijwerkingen, dus dat is heel fijn."De inzamelingsacties voor de behandeling van Jermaine lopen nog. Want de opgehaalde 150.000 euro vliegt er volgens Lisette uit. "De behandeling is duur dus we hopen dat de crowdfunding nog wat op gaat brengen."