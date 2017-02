Michael van Gerwen gooit ruim 120 gemiddeld, maar wint geen enkele leg

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft vrijdagavond een bijzondere nederlaag geleden. In de finale van de Spectre Cheltenham Darts Masters trakteerde Peter Wright hem op een ruime nederlaag: 4-0.

In de finale van het demonstratietoernooi lukte het Van Gerwen niet om een leg te winnen, een whitewash. Dat Van Gerwen helemaal niet op het scorebord kwam is opmerkelijk te noemen, de wereldkampioen gooide een gemiddelde van 120,86. Wright was echter nog beter, hij gooide het fenomenale gemiddelde van 133,60 per drie pijlen.



Wright liet met de 4-0 zege op Van Gerwen weer zien in absolute topvorm te verkeren. Donderdag won hij in de Premier League van Gary Anderson, de nummer twee van de wereld. In de halve finale van het demotoernooi was hij met een whitewash te sterk voor Phil Taylor.Voor Van Gerwen is een whitewash niet vreemd, al heeft hij er vooral ervaring mee als winnende speler. Hij deed dat ook tijdens meerdere officiële toernooien. In 2014 maakte Mighty Mike veel indruk tijdens de openingsspeelronde van de Premier League Darts door Phil Taylor met een 7-0 nederlaag naar huis te sturen.In november 2016 imponeerde Van Gerwen met een 10-0 zege op Simon Whitlock in de kwartfinale van de World Series of Darts.