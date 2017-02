Volg hier LIVE de wedstrijd van PSV tegen NEC

EINDHOVEN - PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen NEC. Concurrenten Feyenoord en Ajax komen zondag pas in actie. De Eindhovenaren moeten daarom winnen om enigszins druk te houden op de koploper en nummer twee van de eredivisie. Tussenstand: 1-1.

In de rust van de wedstrijd nemen Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon afscheid van PSV. De twee aanvallers vertrokken tijdens de winterse transferperiode naar Engeland. Narsingh maakte de overstap naar Swansea City, Jozefzoon staat nu onder contract bij Brentford.



Het begin was moeizaam, maar PSV is inmiddels heer en meester in het duel met NEC. Na twintig minuten spelen kwam het op 1-0 via Marco van Ginkel. De aanvallende middenvelder scoorde vanuit een strafschop. Basisspeler Steven Bergwijn werd in het strafschopgebied gevloerd door Bikel, waardoor scheidsrechter Kamphuis niet anders kon dan een penalty geven. Van Ginkel schoot zonder enige twijfel raak: 1-0.PSV is na de openingstreffer dreigend en zoekt naar een tweede doelpunt. De tweede goal van de avond wordt echter gemaakt door NEC-speler Ali Messaoud. Hij schiet een voorzet van links direct hard achter Jeroen Zoet: 1-1. PSV gaat daarna weer op zoek naar de tweede treffer, maar het maakt als team weinig indruk in het vervolg van de eerste helft.Trainer Phillip Cocu heeft Steven Bergwijn een basisplaats gegeven voor het duel met NEC. De jonge buitenspeler krijgt de voorkeur boven Gaston Pereiro. Bergwijn maakte vorige week indruk als invaller tijdens de 3-0 zege op FC Utrecht. Willy van de Kerkhof was na die wedstrijd erg enthousiast: " Dit soort jongens moet je gewoon een kans geven ", zei Van de Kerkhof. Cocu geeft hem nu die kans.