Phillip Cocu niet blij met uitspraken Jorrit Hendrix: 'Weer zo'n typerend interview'

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu kan weinig met de opmerkingen van Jorrit Hendrix over zijn rol als reserve. De middenvelder wil een basisplaats. Volgens Cocu moet hij een basisplaats verdienen door het zelf te laten zien tijdens trainingen en de minuten die hij wel krijgt.

"Het doet me weinig, weer een heel typerend interview", zei Cocu kort voor de wedstrijd tegen NEC voor de camera van FOX Sports. Hendrix gaf in gesprek met De Limburger aan dat er iets moet veranderen aan zijn situatie.



"Spelers moeten meer naar zichzelf kijken. Iedere speler wil graag spelen. Maar hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld, meer dan honderd. Op een leeftijd van amper 22", vervolgde Cocu zijn verhaal. "Hij is dit seizoen lang geblesseerd geweest, maar heeft vorig jaar bijna alles gespeeld. We hebben ook nog steeds veel vertrouwen in hem. Ik zie niet zo'n groot probleem.""Jorrit moet zich gewoon professioneel opstellen. Op trainingen en minuten moet hij zorgen dat hij zichzelf opstelt. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Niemand is zeker van een basisplaats", aldus de oefenmeester.