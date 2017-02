Auto in brand op A2, weg gedeeltelijk afgesloten

EMPEL - Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch is zaterdagavond een auto in brand gevlogen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Empel. De brandweer is bezig om de brand te blussen.



Omrijden

De parallelbaan is afgesloten. Mensen die van Utrecht richting Waalwijk willen wordt geadviseerd in de richting van Rotterdam te rijden, verkeerd richting Oss kan het beste richting Nijmegen gaan.



Onduidelijk

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.



Later meer.