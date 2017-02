Slagroompatronen als drug blijvend probleem: 'Het is een grote bende'

OOSTERHOUT - Jongeren die slagroompatronen kopen om high te worden van het gas dat daar in zit, op meerdere plekken in Brabant is het al jaren een probleem. De politie kan vaak nauwelijks ingrijpen, want de patronen zijn legaal. Maar de gevaren zijn groot.

"Het is echt een hype onder de jeugd" vertelt Sandra Seghers, wijkagent in Oosterhout aan Omroep Brabant. "Het lijkt zo onschuldig, omdat het legaal is. Maar de jongelui spelen met hun leven." Zaterdagochtend vond ze weer meerdere lege gaspatronen in haar wijk.



Speelt al jaren

De afgelopen jaren hebben verschillende Brabantse gemeenten gewaarschuwd voor de gevaren van het gas. In 2015 trok Rucphen aan de bel en ook de gemeente Den Bosch waarschuwde voor het spul. Jongeren laten het in een ballon lopen en inhaleren het, waarop ze korte tijd 'out' gaan.



Vorig jaar besloot de gemeente Waalwijk samen met verslavingsinstelling Novadic Kentron brieven te verspreiden onder jongeren die slagroompatronen kochten. Hierin werd gewaarschuwd voor de gevaren.





In de omgeving van de Kasteeldreef in Oosterhout vond de politie enkele maanden geleden nog tientallen patronen, en dit weekend is het dus weer raak. Volgens Sandra Seghers is het probleem nog lang niet opgelost: "Elke keer worden de jongeren aangesproken op de gevaren. We kunnen geen aanhoudingen doen omdat het legaal is. De overlast bestaat uit zwerfvuil, geluidsoverlast en een onveiligheidsgevoel bij de burgers die daar wandelen, sporten of de hond uitlaten.""Door controle op de hangplekken proberen we in gesprek te blijven met de jeugd" aldus Seghers. Als jongeren met het gas worden betrapt worden hun ouders ingelicht, waarna er eventueel een gesprek met de huisarts kan komen over waarom de jongere dit soort risico's neemt.Volgens het Trimbos Instituut kan het inhaleren van lachgas flinke nadelen hebben. "Je kunt misselijk worden, hoofdpijn krijgen en flauwvallen. Door het zuurstofgebrek dat je oploopt, kun je zelfs hersenbeschadiging oplopen." vertelde een woordvoerder eerder.