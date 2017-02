Taskforce Brabant Zeeland: nog meer drugszaken dan in 2015

EINDHOVEN - De Taskforce Brabant Zeeland heeft vorig jaar opnieuw meer strafrechtelijke onderzoeken ingesteld in zijn strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit. Het aantal steeg in vergelijking met 2015 met ongeveer een kwart naar 154. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2014.

Bij de onderzoeken werden 24 leden van zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs opgepakt. Dit zijn motorclubs, die zich volgens politie en justitie boven de wet plaatsen.



Uit de cijfers over 2016 bleek ook dat er in Zuid-Nederland 454 panden zijn gesloten, nadat er hennep was gevonden.



Binnen de Taskforce werken politie, justitie, gemeenten, belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee samen om drugscriminelen aan te pakken. Het lukte hen niet om van handelaars en dealers meer crimineel vermogen af te pakken: de teller bleef net als eind 2015 op ruim 36 miljoen euro staan.



Anonieme tips

De Taskforce kwam onder meer in actie na anonieme tips. Onlangs werd bekend dat vorig jaar de meeste tips bij Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen bij de twee politieregio's in Brabant: 3201. Dat is acht procent meer dan het jaar daarvoor.



Mede dank zij de tips konden ruim twaalfhonderd hennepkwekerijen worden geruimd. Hierbij werden 154.000 planten en 130.000 stekken vernietigd.



Meer geld

Als het aan de burgemeesters van de vijf grote gemeenten in Brabant ligt, kan en móet de aanpak intensiever worden. Ze willen een 'strijdkas' van 150 miljoen euro per jaar om de drugsgerelateerde criminaliteit landelijk aan te pakken. Ook vragen ze om een 'ondermijningswet' om juridisch knelpunten op te lossen. Dit staat in een brandbrief die ze deze week – een maand voor de Tweede-Kamerverkiezingen - aan het rijk hebben gestuurd.