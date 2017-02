Van Ginkel gunt Vitesse het beste 'maar ADO mag het ook goed doen hoor'

EINDHOVEN - PSV boekte zaterdagavond een 3-1 zege op NEC. Na afloop overheerste opluchting bij de Eindhovenaren. Het was een moeizame zege, maar met drie punten op zak kan men zondag kijken wat de concurrentie doet. Vol vertrouwen gaat men daarna in voorbereiding op het volgende duel, uit bij Feyenoord.

Luuk de Jong maakte zijn 100ste goal in het betaalde voetbal. Hij was blij met de drie punten, ook al was het geen beste wedstrijd.



"Het was zeker niet onze beste wedstrijd, dus je moet blij zijn dat je voor de zesde keer wint. Als je met 1-0 voorkomt, moet de wedstrijd voorbij zijn. Maar gelukkig winnen we voor de zesde keer op rij." aldus De Jong.



De Jong over volgende week: "We moeten deze reeks door zien te trekken tegen Feyenoord. Het is lekker om tegen een team te spelen dat ruimtes laat en vooruit voetbalt."



Penaltytrauma

Van Ginkel wist toen hij moest aanleggen van het penaltytrauma van PSV. "Tuurlijk. Een hoop jongens hebben een penalty gemist. Pereiro was nummer 1, maar die speelde niet en miste ook zijn laatste. Dus ik ik nam hem en scoorde. Das mooi."



Marco van Ginkel gaat zondag lekker naar zijn oude club Vitesse kijken: "Ik hoop dat Vitesse een mooie daad kan doen tegen Ajax. Maar ADO mag het ook goed doen hoor, tegen Feyenoord. Maar Vitesse ga ik morgen zeker kijken."