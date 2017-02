Trump is vermist! Wie heeft hem gezien?

BREDA - Terwijl zijn naamgenoot in de Verenigde Staten allerminst onzichtbaar is, is kip Trump uit Breda al twee weken spoorloos. Een oproep op internet moet helpen hem snel te vinden.

Op 5 februari verdween Trump uit zijn buitenverblijf aan de Heilaardreef in Breda. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.



Trump is rossig van kleur en (die uit Breda) heeft geen ring of tatoeage. Hij is 8 maanden oud.