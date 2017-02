Automobilist zwaargewond bij ongeval Breda

BREDA - Bij een ongeluk op de Rijsbergseweg in Breda is zaterdagavond een bestuurder ernstig gewond geraakt toen deze met de auto tegen een boom aanreed.

De bestuurder was onderweg van Rijsbergen richting Breda toen het ongeluk gebeurde.



Extra bloed

Een ambulance heeft de bestuurder meegenomen. Een traumahelikopter is ter plaatse geland, de trauma-arts is meegegaan in de ambulance naar het ziekenhuis.



Voor het slachtoffer is door de politie extra bloed gebracht.