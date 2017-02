A2 dicht na ongeluk met meerdere auto's, ravage groot

BEST - De A2 bij Best werd zondagochtend een uur lang afgesloten. Dit gebeurde na een ongeluk waarbij verschillende auto's betrokken waren.

Het ongeluk gebeurde tussen Liempde en Best. De ravage was groot.



Niet naar ziekenhuis

De inzittenden van de betrokken auto's zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar een ziekenhuis.



Om kwart over zes werd de weg weer vrijgegeven. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.