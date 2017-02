Geen treinen tussen Breda, Zevenbergen en Dordrecht vanwege stroomstoring

BREDA - Tussen Breda, Zevenbergen en Dordrecht rijden sinds zondagochtend halfacht geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring.

Treinreizigers moeten rekening houden met meer dan een uur extra reistijd. De NS hoopt dat de problemen rond halftien zondagochtend verholpen zijn.



Reisadvies

Reizigers tussen Amsterdam Centraal en Breda of Roosendaal wordt aangeraden te reizen via Utrecht Centraal en Den Bosch. Ditzelfde advies krijgen mensen die tussen Rotterdam Centraal en Eindhoven reizen.



Wie van Rotterdam Centraal naar Breda moet - of omgekeerd - kan het best de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam Centraal en Breda nemen. Dit geldt ook voor treinreizigers tussen Rotterdam Centraal en Tilburg.