Man (71) raakt auto kwijt, voor veertiende keer betrapt op rijden ronder rijbewijs

TILBURG - Een 71-jarige man uit Tilburg is zaterdag voor de veertiende keer betrapt op het autorijden zonder rijbewijs.

Zijn auto is in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de 71-jarige man dit overkwam. Volgens de politie moest hij vier keer eerder ook al zijn auto inleveren. Waar de man precies werd betrapt, is niet bekend.