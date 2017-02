Dode in auto Noord-Holland is vermiste Rob van Dongen

BREEZAND - De politie Noord-Holland bevestigde zondag dat het stoffelijk overschot in de dinsdag aangetroffen auto van Rob van Dongen (44) uit Etten-Leur is. Dat is de conclusie van het DNA-onderzoek van de politie. De auto werd dinsdag uit het water langs de N9 in het Noord-Hollandse Breezand getakeld.

Van Dongen werd sinds november vermist. Hij was in zijn zwarte Alfa Romeo 156 de weg opgegaan om naar eigen zeggen ‘een eindje te rijden en het hoofd leeg te maken'. Een baggeraar stuitte dinsdag tijdens werkzaamheden op de auto.



LEES OOK: Auto vermiste Rob van Dongen met dode erin gevonden in Noord-Holland