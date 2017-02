Draai van de Kaai wordt serieuze wedstrijd: 'De echte wielerliefhebber miste spektakel'

ROOSENDAAL - De Draai van de Kaai is een 'naam' onder de Nederlandse wielercriteriums. De Roosendaalse wielerronde bestaat al sinds 1980. Maar de opzet van het evenement verandert. De 'Draai' wordt een serieuze koers.

"Wij willen dat er weer gekóerst gaat worden op de Kaai", legt voorzitter Sander van Peer uit. "Op het moment dat je nu naar een criterium kijkt, wordt er wel gefietst maar is het geen wedstrijd. Je merkt dat ook. De echte wielerliefhebber mist het spektakel. Er wordt niet gereden voor de punten. De winnaar van een criterium lijkt vaak vast te staan. Dit is overigens niet iets wat de stichting, maar de renners onderling afspreken. Daar willen wij vanaf. Wij willen inzetten op topsport. Het wordt dan ook een tweedaags wielerevenement, dit jaar op 30 en 31 juli."



Van Quintana tot Contador en Basso

De afgelopen jaren kon de Draai van de Kaai pronken met grote namen, zoals Nairo Quintana, Marcel Kittel, Alejandro Valverde, Mark Cavendish, Alberto Contador en Ivan Basso. De kans dat dergelijke publiekstrekkers uit de Tour de France de komende jaren weer in Roosendaal aan de start verschijnen, lijkt niet zo groot.



"Nou, dat is de vraag", meent Van Peer. "Wij willen hier echt een wedstrijd neerzetten die kan groeien. Wij willen dat renners hier voor UCI-punten kunnen gaan koersen. Dat zal er dan vanzelf voor zorgen dat die renners weer naar Roosendaal komen." Dit is volgens hem reeël. "We voldoen nu al bijna aan alle criteria."