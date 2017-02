Drugslab aangetroffen in Eindhoven, een verdachte aangehouden

EINDHOVEN - In een bedrijfspand aan Rapenlandstraat in Eindhoven is zondag een drugslab gevonden. Er is een verdachte aangehouden.

Omwonenden maakten zondagochtend melding van stank. "Die zou volgens hen passen bij een drugslab", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.



Hoeveelheid niet bekend

Tegen het middaguur is de politie naar binnen gegaan en trof daar een werkend lab aan. De politie kon nog niet zeggen wat voor drugs er precies worden gemaakt en om wat voor hoeveelheden het gaat. "Maar dat het om een chemisch lab gaat, is wel duidelijk."



Een specialistisch team is aanwezig om het lab veilig op te ruimen. "Na het onderzoek is meer duidelijk over de hoeveelheden en omstandigheden."



Volgens de woordvoerder is er geen direct gevaar voor de buurt. "Natuurlijk heb je te maken met chemicaliën en dat is nooit honderd procent veilig, maar de omgeving is in principe niet in gevaar."