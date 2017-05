Het festivalseizoen in volle glorie en dit zijn de Brabantse pareltjes

EINDHOVEN - Het festivalseizoen staat op het punt van beginnen. Veel festivalliefhebbers staan voor moeilijke keuzes. Waar gaan we deze lente en zomer los in de buitenlucht? Om je bij die keuze te helpen, maakte Omroep Brabant een selectie van de vele juweeltjes die onze provincie rijk is.

April

Rebirth Festival (8 en 9 april)

De groei van Rebirth Festival in Haaren zette dit jaar door, met een extra area op zaterdag. De zaterdag richtte zich volledig op de hardere dancestijlen hardstyle, hardcore en freestyle. Zondag zagen we bijvoorbeeld ook Snollebollekes terug.

Paaspop (14, 15 en 16 april)

Normaal gesproken geeft Paaspop de officiële aftrap van het festivalseizoen, dit jaar ging Rebirth met die eer aan de haal. Nu is Paaspop wel een heel ander festival, met een zeer brede muziekprogrammering. Waylon, DI-RECT, Doe Maar, Anouk, maar ook Hans Teeuwen en Guido Weijers zagen we terug in Schijndel.



Het festival voor stoner, doom, psychedelica en stonerrock in Tilburg.

Fairytale Festival (6 mei)

Sprookjes werden niet alleen werkelijkheid in de Efteling, maar ook op Fairytale Festival in Kaatsheuvel. Het evenement is nog relatief nieuw, op 6 mei werd de derde editie georganiseerd. Alle edities waren uitverkocht. Muziekstijlen: house, hardstyle en deephouse.

Lakedance (20 mei)

Het populaire housefestival wordt ieder festivalseizoen twee keer georganiseerd op Aquabest. De eerste editie is op 20 mei. Het festival programmeert alle facetten van house.

Breda Jazz Festival (25, 26, 27 en 28 mei)

Op de 47e editie van Breda Jazz Festival worden in de binnenstad van Breda op zestien verschillende locaties 175 concerten gegeven. Het is een van de oudste en bekendste jazzfestivals van Nederland.

Intents Festival (26, 27 en 28 mei)

Met tienduizenden bezoekers vanuit de hele wereld geldt Intents Festival in Oisterwijk als één van de grotere festivals in Nederland. De organisatie begon ooit als carnavalsvereniging. Intents Festival onderscheidt zich vooral vanwege de thematische aanpak. Drie dagen lang kunnen bezoekers genieten van hardstyle, hardcore, freestyle en house.



Juni

Jazz in Duketown (2, 3, 4 en 5 juni)

Vier dagen lang gratis genieten van verschillende stromingen in de jazzmuziek. Het kan op Jazz in Duketown in Den Bosch, waar tijdens het pinksterweekend op 10 podia optredens worden gehouden door tachtig verschillende artiesten en bands.

The Flying Dutch (3 juni)

Het concept is inmiddels welbekend. Dj’s vliegen op één dag per helikopter tussen Eersel, Amsterdam en Rotterdam. Dit jaar zien we opnieuw een aantal Brabantse acts terug in de line-up van The Flying Dutch, onder wie Hardwell, Lucas & Steve en Showtek.

Harmony of Hardcore (3 juni)

Acht podia met hardcore, oldschool, terror en andere subgenres van hardcore: dat is Harmony of Hardcore. Jaarlijks weten duizenden mensen hun weg te vinden naar De Roost in Erp voor een van de grootste hardcorefestivals van ons land.

7th Sunday (4 juni)

Op hetzelfde terrein waar Harmony of Hardcore wordt gehouden, gaat het feest een dag later los op 7th Sunday. Een veelzijdig festival met bijna alle dancegenres én bandjes dat wordt gekenmerkt door de schitterende podia.

Pussy lounge at the Park (10 juni)

Op Pussy lounge at the Park vallen de muzikale hokjes weg. Vooral de hardere dancestijlen voeren de boventoon, maar die worden wel door elkaar gedraaid. Het Breepark in Breda is voor de tweede keer de locatie voor dit evenement.

Parkfeest Oosterhout (16, 17 en 18 juni)

Parkfeest Oosterhout is een driedaags festival met livemuziek, acts en straattheater. Onder anderen The Common Linnets, Jett Rebel en Nielson zijn opgenomen in het programma.

WE ARE ELECTRIC (16, 17 en 18 juni)

Opnieuw strijkt WE ARE ELECTRIC neer op het E3-Strand in Eersel. Drie dagen lang slaan stijlen als drum ‘n’ bass, electro, trap, house en techno de klok. Bezoekers kunnen overnachten op de camping. Je kunt ook alleen een ticket voor de zaterdag kopen.

Best Kept Secret Festival (16, 17 en 18 juni)

Is dancemuziek niet jouw ding, maar houd je van bands? Ga dan naar Best Kept Secret Festival op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Radiohead is de hoofdact van het driedaagse festival, waar ook Arcade Fire en Run The Jewels op het affiche staan.

Festival Mundial (24 en 25 juni)

Festival Mundial is geen doorsnee festival. Hier draait het om muziek, cultuur, mensen en eten.

Juli

WiSH Outdoor (30 juni, 1 en 2 juli)

WiSH Outdoor is één van de Brabantse (en Nederlandse) pareltjes. Twee grote, rijkelijk gedecoreerde mainstages gelden als absolute blikvangers. De Zweedse dj Steve Angello is aangekondigd als headliner. Met onder anderen Brennan Heart, Headhunterz en Lucas & Steve komen nog meer grote namen naar Beek en Donk.

Breda Live (7 en 8 juli)

Van Hardwell tot Marco Borsato en van Fedde Le Grand tot Nick & Simon. Breda Live heeft een divers programma. Voor ieder wat wils dus op het Chasséveld in Breda.

Extrema Outdoor (7, 8 en 9 juli)

Extrema Outdoor begint dit jaar aan een nieuw hoofdstuk. Na 21 jaar nam de organisatie afscheid van Aquabest. Voor het eerst is Extrema Outdoor een driedaags evenement, met recreatiepark De Bergen in Wanroij als nieuwe locatie. Het festival wordt meer underground en gaat op zoek naar specifieker publiek.

Dominator (15 juli)

Nergens ter wereld is zo’n groot hardcorefestival als in Eersel. Dominator is het walhalla voor liefhebbers van hardcore en alle aan die stijl verwante substromingen. Het evenement trekt vanuit de hele wereld bezoekers.



Augustus

Lakedance (12 augustus)

De tweede zomereditie van Lakedance op Aquabest.

Decibel outdoor festival (18, 19 en 20 augustus)

Maar liefst vijftien podia met alles wat de hardere dancestijlen te bieden hebben. Decibel outdoor festival trekt op zaterdag zo’n 50.000 bezoekers. Bezoekers kunnen ook kiezen voor een heel weekend.

Nirwana Tuinfeest (18, 19 en 20 augustus)

Nirwana Tuinfeest is al jarenlang een begrip in Lierop en omstreken. Dit jaar staan onder anderen De Staat, White Lies en The Hives in de line-up.

September

Dream Village (1, 2 en 3 september)

Dream Village werd vorig jaar voor het eerst een heel weekend gehouden én op een andere locatie. Die stap bleek succesvol en dit festivalseizoen gaat Dream Village door op de ingeslagen weg. De programmering is met hardstyle, hardcore, house en techhouse divers.

Oktober

FestyLand (6 en 7 oktober)

Op Recreatiepark Hemelrijk in Volkel wordt het festivalseizoen volgens traditie afgesloten tijdens FestyLand. Muziekstijlen: house, techno, electro en hip hop.



Deze lijst is niet compleet. We hebben een selectie gemaakt van populaire festivals of evenementen die al jaren worden georganiseerd. Mis je een festival? Laat het ons dan weten.