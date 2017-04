'Wilde alleen dochter beschermen', zes jaar geëist tegen vader die belager kind zwaar mishandelde

DEN BOSCH - Mario Haazen heeft geen spijt van de klopjacht op ex-tbs'er Jack S., die zijn 14-jarige dochter lastigviel op internet. Dat zei de Helmonder donderdag tegen de rechter in Den Bosch. Hij toonde wel berouw dat hij S. met een sneeuwschep het ziekenhuis in sloeg. S. liep breuken in zijn armen en pols, een hoofdwond en een wond aan zijn bovenbeen op. Het OM spreekt van een 'poging om S. te doden'. Tegen Haazen is zes jaar cel geëist.

De 51-jarige Haazen spoorde S. zelf op. Die deed zich op Facebook ten opzichte van zijn dochter voor als tiener en verleidde haar. Het OM verdenkt Haazen van poging tot moord omdat hij al langer met het plan rondliep om S. iets aan te doen. Haazen maakte daar op social media en in de media ook geen geheim van.



Volgens Nathalie, de ex van Haazen, had de 'Facebookviespeuk' op social media contact met tientallen pubermeisjes. Bij haar dochter had hij zelfs bloemen laten bezorgen. Zij 'moet er niet aan denken' wat er zou zijn gebeurd als het tot een echte ontmoeting was gekomen.Het 14-jarige meisje dacht dat de knappe jongen met wie ze seksueel getinte berichtjes uitwisselde een knappe jonge Amerikaan was. Maar het bleek een 46-jarige pedofiel. Toen ze dat hoorde, stortte volgens Nathalie 'haar wereld in', want het was haar eerste grote liefde. "Het is een verlegen meisje en wat haar is overkomen, heeft een enorme impact."De zoektocht naar S. begon met een belletje naar supermarkt Albert Heijn, bleek tijdens de inhoudelijke zitting van donderdag. Haazen wilde weten waar de cadeaus die zijn dochter had gekregen vandaan kwamen. De manager van de winkel zei dat ze niet gekocht waren door een jongen van 17. "Het eerste dat de man van AH zei was: pas op voor uw dochter. Het is een man van minstens 40", vertelde Haazen.Mario vond uiteindelijk het huis van S. en heeft daar samen met de vader van een ander slachtoffer een nacht gepost. Deze man zou een Hells Angel zijn. "Mijn dochter durfde niet meer te slapen. Iedereen was bang", legde Haazen de rechter uit. "Ik wilde dat hij vast kwam te zitten."Haazen schakelde de Hells Angel in omdat S. volgens hem vuurwapengevaarlijk is. "En die Hells Angel heeft hele brede schouders." Op de opmerking van de rechter dat je daarmee geen kogels stopt en de vraag of de Hells Angel gewapend was, gaf Haazen niet echt antwoord. "Ik heb geen wapen gezien."Uiteindelijk vonden Haazen en de Hells Angel S. op het terrein van zorginstelling De Grote Beek. Ze zetten zijn auto klem. Toen S. hen zag, vluchtte hij een gebouw in. Daar bleef hij tien tot vijftien minuten. Haazen zou in die tijd drie keer met de politie hebben gebeld 'dat ze nu echt moesten komen'.Toen S. naar buiten kwam, ging Haazen hem achterna met een sneeuwschuiver. "Want dat is beter dan met je blote handen." Toen hij hem bij de schouder pakte, zou S. hem meteen geslagen hebben. Als antwoord daarop zou Haazen uitgehaald hebben met de sneeuwschuiver. Daarna ging hij er vandoor.De rechter wilde van hem weten waarom hij niet bleef wachten tot de politie arriveerde. "Ik ging naar huis zodat ik mijn kinderen kon zeggen dat hij vast zou blijven zitten. Dat vond ik veel belangrijker dan me meteen aan te geven."S. vraagt 15.000 euro smartengeld omdat hij in elkaar geslagen werd door Haazen. Hij zou psychische klachten hebben door het voorval. In zijn slachtofferverklaring laat S. weten dat hij 'nog steeds in shock is'. "Wat Haazen heeft gedaan, was onnodig en laf.""Ik heb twee dochters van 14 en 11", reageerde Haazen emotioneel op de opmerking van S. "Wat denk je dat hij mijn dochters heeft aangedaan? Ik ben zelf ook misbruikt en loop daar al mijn hele leven mee. Wat mij is aangedaan, mag mijn kinderen niet aangedaan worden."Of zijn dochter door S. is misbruikt, weet Haazen niet. "Ze wil er niet over praten." Hij zegt wel spijt te hebben van het slaan van S. met de sneeuwschep. Van de klopjacht op hem heeft hij geen spijt.Volgens Nathalie, de ex van Mario Haazen, is Haazen een held . "Hij heeft gedaan wat iedere vader zou doen."De officier van justitie benadrukte donderdag dat S. nooit is veroordeeld voor zedenfeiten en dat hij ook in dit geval niet verdacht werd van een zedendelict. "En al zóu Jack een zedendelict hebben gepleegd, dan nog kun je geen eigen rechter spelen."De officier stond verder stil bij de klappen die S. kreeg. Volgens getuigen waren dit er zeker tien, vol op het hoofd. De armbreuken zou hij hebben opgelopen toen hij zich probeerde te verweren.De officier vroeg zich verder af of het wel een sneeuwschuiver was waarmee Haazen S. sloeg. Volgens getuigen zou het ook iets zwaarders kunnen zijn, zoals een spade of een steekschop. De officier sprak van een 'poging om S. te doden'. De officier benadrukte dat Haazen 'actief de confrontatie opzocht en niet besloot te stoppen' en haalde aan dat Haazen een strafblad van zeventien pagina's heeft. Onder meer vanwege mishandelingen.Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Haazen, benadrukte tegenover de rechter dat Mario juist aanvoelde dat er iets niet klopte met degene met wie zijn dochter contact had. "Is het dan heel gek dat het dan gaat borrelen, als je zoiets als vader ontdekt? Hij is een radeloze vader die de dader ziet, maar niemand doet iets. Ik begrijp dat Mario onderzoek ging doen naar deze man."Kuijpers vindt niet dat er sprake is van een poging om S. te doden, zoals de officier van justitie meent. "Als ze hem hadden willen vermoorden, dan hadden ze hem toch al platgereden?" Hij vindt het verhaal van de officier 'ridicuul'. "Mario is niet iemand die met een mitrailleur heeft geschoten. De bedoeling was Jack een pak rammel te geven zodat de politie hem makkelijk kon oppakken."Hij betwistte tijdens de zitting dat Haazen S. op het hoofd sloeg met de schep. "Als er met de scherpe kant van een spade was geslagen, was het hoofd doormidden."Kuijpers vroeg om vrijspraak voor poging moord en poging doodslag. "Als het mishandeling is, past er geen straf bij die ook maar in de buurt komt van wat de officier eist." Haazen benadrukte in zijn slotwoord nogmaals dat hij 'alleen zijn dochter wilde beschermen'.