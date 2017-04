Voetbalclub RBC over royeren Jayden (7) 'extreem pijnlijk'

ROOSENDAAL - De Roosendaalse voetbalclub RBC noemt het royeren van het 7-jarige jeugdspelertje Jayden Luijten vanwege het wangedrag van zijn ouders 'extreem pijnlijk' voor het jongetje. De club zag geen andere mogelijkheid nadat de ouders van het Oudenbossche voetballertje ondanks een stadionverbod toch langs de lijn stonden.

Volgens woodvoerder Paul Kuipers van RBC spelen de problemen als sinds november vorig jaar. "De ouders hebben zich meerdere malen op en rond het veld op een manier gedragen die niet passen bij de normen en waarden die wij als vereniging willen uitdragen."



'Vaak aangesproken op gedrag'

De ouders zouden zich onder meer vervelend hebben gedragen tegen begeleiders van het jeugdteam en supporters van de tegenpartij. Kuipers: "We hebben ze vaak aangesproken op hun gedrag. Ze boden hun excuses aan, we maakten afspraken die vervolgens weer werden geschonden." Uiteindelijk was voor de voetbalclub de maat vol.



LEES OOK: RBC stuurt jeugdspelertje (7) weg vanwege gedrag ouders



In een bijeenkomst waarbij ook een vertrouwenspersoon aanwezig was, hebben we gezegd dat de ouders en het jonge voetballertje niet meer welkom zijn bij RBC. "De deur is nu echt dicht. Het boek is gesloten. We hebben Jayden afgemeld als bondslid bij de KNVB.



'Terug naar oude vereniging'

RBC heeft begrepen dat de jongen weer terug wil naar zijn oude voetbalvereniging SC Gastel in Oud Gastel. De club is bereid mee te werken aan de overgang. "We willen de jongen zo snel mogelijk weer aan het voetballen krijgen, maar niet meer bij RBC", aldus Kuipers.



Volgens de KNVB komt het royeren van jeugdspelers vanwege het gedrag van hun ouders nauwelijk voor. De voetbalbond heeft donderdag contact gezocht met RBC. "We kennen deze situatie niet en willen graag wel weten wat aan de hand is", aldus een woordvoerder. De KNVB heeft vooralsnog niet met de ouders gesproken.