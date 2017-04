'Shell Moerdijk moet meer doen om lekken van gevaarlijke stoffen te voorkomen'

MOERDIJK - Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die onderzocht het grote ethyleenlek van ruim twee jaar geleden bij Shell Moerdijk.

Enorme hoeveelheden van de kankerverwekkende stof kwamen toen ongemerkt in de buitenlucht terecht.



De Onderzoeksraad baart zich grote zorgen over de situatie en beschouwt het lek als een zwaar ongeval. Daarom moeten er meer maatregelen komen. Dat staat te lezen in het onderzoek dat de raad donderdag publiceerde.



Menselijke fout

De raad heeft een uitgebreide animatie gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Dat bleek een menselijke fout te zijn.



De GGD en Shell lieten destijds meteen onderzoeken of de gezondheid van omwonenden in gevaar is geweest. Dat bleek niet zo te zijn. De Onderzoeksraad heeft dit ook nog eens laten onderzoeken en komt tot dezelfde conclusie.Shell laat in een reactie op het onderzoek weten dat ze het lek met ethyleenoxide betreurt: "Het spreekt voor zich dat dit lek niet had mogen gebeuren. Het is niet in overeenstemming met onze eigen veiligheidsstandaard. De resultaten van het OVV-onderzoek zijn voor ons ongemakkelijk maar sluiten grotendeels aan bij de conclusie die wij hebben getrokken na ons interne onderzoek in 2016."Verder schrijft Shell: " Wij hebben maatregelen getroffen om herhaling van dit incident te voorkomen en de veiligheid verder te verbeteren. En we zien de conclusies en de aanbevelingen van de OVV als een stimulans om ons lopende verbeterprogramma voort te zetten. Wij zetten stappen vooruit maar wij begrijpen dat deze EO lekkage afbreuk heeft gedaan aan het vertrouwen dat onze omgeving in ons heeft. De aanbeveling van de OVV maakt ons nog meer bewust van onze rol en we nemen onze verantwoordelijkheid om nog verder bij te dragen aan een veiliger omgeving."