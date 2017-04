Drie arrestaties voor witwassen en handel in harddrugs

OSS - De politie heeft donderdagochtend drie verdachten opgepakt voor witwassen en de handel in harddrugs. Het gaat om twee broers van 32 en 38 jaar en de 33-jarige vriendin van een van de twee.

De politie kwam de drie uit Oss en Lith op het spoor door een tip. De broers zouden zich vanuit een winkel in Oss bezig houden met het handelen in drugs. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de man uit Oss zich samen met zijn partner schuldig zou maken aan witwassen.



Arrestatieteam

Donderdagochtend vroeg werden de drie verdachten gearresteerd. In Lith werd een arrestatieteam ingezet. De politie doorzoekt de woningen van de verdachten. Er wordt onder meer gezocht naar drugsgerelateerde spullen en administratie.



Bij de actie in Oss en Lith werd door de politie samengewerkt met de Belastingdienst. De drie verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau.