Agressieve verkeershufter slaat op de vlucht voor politie

TILBURG - Een agressieve automobilist uit Tilburg heeft woensdagavond de één na de andere overtreding op zijn naam weten te schrijven. De man maakte zich onder meer schuldig aan bumperkleven, het negeren van een stopteken en het uitschelden van agenten voor 'kankerwouten', schrijft de politie. Hij is aangehouden.

De 51-jarige Tilburger begon zijn lijst met overtredingen even voor zeven uur op de Berglandweg. Daar reed hij ongeduldig achter een onopvallende politieauto en maakte volgens de politie met handgebaren duidelijk dat het allemaal niet snel genoeg ging en dat zijn voorganger dus vooral door moest rijden .



Middelvinger na stopteken

Hij haalde de agenten in door een stukje over de verkeerde weghelft te rijden bij het Visserijplein. Dat was voor agenten de druppel en ze wilden de man gaan aanspreken op zijn rijgedrag. Maar stoppen voor het stopteken, dat wilde de man niet. Hij stak zijn middelvinger op en reed er hard vandoor.



De politie achtervolgde de man en op het Pater van den Elsenplein probeerden agenten de auto klem te rijden. Hij wist te ontkomen door achteruit weg te rijden en ging er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk stopte de man toen hij een tweede stopteken kreeg op de Bloemisterijstraat.



'Ik maak jullie kapot'

"Kankerwouten, flikker op, ik maak jullie kapot, ik snij jullie keel door", was zijn reactie toen hij uit zijn auto stapte en de agenten zag. De 'verkeershufter' is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau