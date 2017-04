'Dorpsmolens' in West-Brabant moeten tot lagere energierekening leiden

BREDA - De dorpsmolen komt terug. Niet de molen met een rieten kap, waar het graan door een wit bestofte molenaar tot meel gemalen wordt. Het wordt een moderne windmolen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de energievoorziening van het dorp waar de molen staat, zodat de energiekening van de dorpelingen omlaag kan.

De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en het provinciebestuur hebben donderdag een overeenkomst getekend met vijftien potentiële bouwers van windmolens. De komende jaren moeten er veertig tot zestig langs de A16 komen. Van een kwart daarvan moet de opbrengst ten goede komen aan het dichtstbijzijnde dorp. Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n overeenkomst wordt gesloten.



Lagere energierekening

In iedere gemeente is of wordt een stichting opgericht die ervoor zorgt dat de opbrengsten van de windmolens goed worden besteed. In overleg met inwoners, belangengroepen en ondernemers stellen zij daarvoor een programma op. Voorbeelden van mogelijke initiatieven zijn een lagere energierekening voor omwonenden, projecten voor woningisolatie of zonnepanelen, voorzieningen voor elektrische deelauto’s in de buurt of het verlagen van energielasten (en daarmee de contributie) van sportverenigingen, met bijvoorbeeld LED-verlichting of zonnepanelen. Ook bij de financiering van de dorpsmolen kunnen inwoners meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld obligaties te kopen.



Het is nog niet bekend op welke plekken de windmolens precies komen te staan, en welke ontwikkelaars waar mogen gaan bouwen. De komende maanden wordt daar met alle betrokken over gesproken.



Sioux Indianen

Overigens is het niet uitsluitend hosanna als het gaat over de windmolens langs de A16. Voor de plaatsen waar de molens mogen komen zijn regels vastgesteld. Een groep boeren die samen de Coöperatie Zonzeelse Wind hebben opgericht zag hun plan buiten de boot vallen omdat de molens te dicht bij bebouwing staan en daar zijn de boeren boos over. Ze hadden nog wel alle opgewekte energie ten goede willen laten komen aan de omgeving. Ze vermoeden dat ze de dupe zijn van een onderonsje tussen de gemeente Drimmelen en de provincie.



“Het heeft nogal wat weg van de Dakota Acess Pipeline, waarbij lokale mensen, de SiouxIndianen, ook aan de kant geschoven worden. Iedereen en alles moest hier langs en vond er wat van en zette hier doorlopend de boel op stelten. Wij zijn van mening dat als men hier de boel op stelten zet, dat men dat dan maar samen met ons doet”, schrijft de Coöperatie Zonzeelse Wind in een brief aan de provincie en de gemeentebesturen. Ze dreigen zelfs hun positieve grondhouding ten aanzien van de 380Kv elektriciteitsleiding door West-Brabant te laten vallen.